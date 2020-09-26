شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اكتشاف المواهب في الزمالك تنتهي من جولة " بحري " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك من جولتها في محافظات بحرى لاكتشاف المواهب وضمها لقطاع الناشئين في الزمالك، بعدما قامت اللجنة برئاسة سعيد لطفى بجولة في محافظات الغربية ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية والإسكندرية والشرقية، من جانبه أكد سعيد لطفى ان فترة الاختبارات شارك فيها اكثر من 20 الف لاعب بداية من مواليد 2003 وحتى 2012 ، وتم اختيار ما يقرب من 1200 لاعب ، مشددا علي ان الاختبارات جاءت مجانا لان هدف نادي الزمالك ليس تحقيق ربح وانما اختيار افضل العناصر وضمها لقطاع الناشئين في الزمالك.

وأضاف سعيد لطفي انه سيتم تصفية اللاعبين الذين تم اختيارهم في المرحلة الثالثة للاختبارات تحت اشراف رموز نادى الزمالك بقيادة طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين وأعضاء اللجنة غانم سلطان واحمد عبد الحليم وحمادة عبد اللطيف ، مؤكدا انه سيتم عمل جولة أخرى في اندية الصعيد خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من تصفية لاعبي محافظات الوجه البحرى.

فيما كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك سبب التراجع عن صفقة ضم الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، أنه كان ضمن الاختيارات التى تم استبعادها من الحسابات فى الموسم الجديد، حيث تم تفضيل عدم إتمام الصفقة رغم الحصول على توقيعه لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر، قبل أن يتم اتخاذ قرار بالتراجع عن صفقة ضمه لخروجه من الحسابات.

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واحترف آرى بابل صاحب الـ26 عاما ضمن صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالى ويملك 35 مباراة دولية برفقة منتخب أنجولا، سجل فيها خمسة أهداف، فيما شارك مع فريقه أول أغسطس الأنجولى فى 11 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية أحرز خلالهم هدفين وصنع هدفًا.