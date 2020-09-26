شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو أسوان يخضعون لتحليل "رابيد تيست" استعداداً للمصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى، لاجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة أبناء الجنوب المرتقبة أمام المصرى والتى يستضيفها استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، ويطمح لاعبو أسوان إلى استعادة النتائج الإيجابية بعد الخسارة التى تلقوها أمام الجونة بالجولة 29 بهدف نظيف.



اسوان (1)



اسوان (2)



اسوان (3)

Advertisements



اسوان (4)



اسوان (5)

ويحتل أسوان المركز العاشر بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الانتاج الحربى صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد، وخاض أسوان 29 مباراة بالدورى حتى الآن، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى 10 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 11 لقاء، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 40 آخرين.

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، لجهود 6 لاعبين من القوام الأساسى للفريق، فى مباراته المقبلة أمام النادى المصرى والتى تقام على استاد برج العرب بعد غد الأثنين ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، ويعد مسعد عوض حارس مرمى أبناء الجنوب هو أبرز تلك الغيابات التى سيعانى منها أسوان أمام الفريق البورسعيدى، خاصة وأن الحارس المخضرم يعيش حالة من التألق مؤخراً ونجح فى الخروج بشباك نظيفة فى ثلاث مباريت خلال أخر خمس مواجهات بالدورى، ويغيب مسعد عوض وسولمون منساه للإيقاف، بينما يغيب كل من، محمد إسماعيل، عبد الله السنجهاوى، محمد جابر، مدافعو الفريق للإصابة وكذلك أوميد أوكرى مهاجم أسوان العائد مؤخراً من إصابة الصليبى.