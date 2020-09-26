رضا عبدالعال: أسست مدرسة باسمي عنوانها "النكتة أفضل من التكشير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد رضا عبد العال، المدير الفني لفريق طنطا، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الأهلي في حدود الامكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن الفريق كان خصمًا حتى الدقيقة 80.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة:" اشكر جميع اللاعبين فهم قدموا مباراة قوية أمما الأهلي، وأمر طبيعي الخسارة من الأهلي والزمالك".

وأوضح، أن طنطا أكثر فريث تضرر من أزمة كورونا والتوقف، بسبب تعرض 13 لاعب من الفريق للإصابة بالفيروس.

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وأشار مدرب طنطا، أن قدومه إلى الفريق كان يحتاج لأن يكون مبكرا لتحقيق نتائج أفضل من ذلك، مؤكدا أن اللاعبين يحتاجون فقط للثقة في الملعب.

وانتقل للحديث عن منتقديه ووصف البعض له بإقامه "مسرح" خلال ظهوره في المباريات" مشيرا إلى أن هذه مدرسة جديدة اسهها.

واتم:"في الاستدويهات بيقولوا اني بعمل مسرح.. بس دي مدرسة جديدة اسمها مدرسة رضا عبد العال وأعطي اللاعب "نكتة" أفضل من "التكشير" في وجهه".