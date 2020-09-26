فايلر: حتى وإن أتت العروض لا تؤثر على تركيزي.. ولن أتحدث عن الوداد الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأنه لا يتأثر بأي شيء خارجي خلال عمله، قائلًا أنه لن يتحدث عن الوداد والاستعداد للمباراة إلا عندما يأتي موعد المباراة.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على طنطا في الدوري: "شاهدت مباراة الوداد والرجاء، لكن أحتفظ برأيي الفني لاتناقش فيه مع الجهاز الفني."

وتابع: "بدأنا مباراة طنطا بشكل جيد، وأتيحت لنا 5 فرص سهلة من أجل التسجيل لكن أهدرناهم، وبعد ذلك تم إلغاء هدف من خلال حكم الفيديو المساعد، وهذه المباريات يجب أن نلعب من أجل الفوز بها، لكن غياب الدوافع بعد حسم الدوري يجعلها صعبة."

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أما عن نسبة الجاهزية لمباراة الوداد: "لا أحب أن أقول نسبة، أنا استعد لمباراة تلو الأخرى، وعندما يأتي موعد مباراة الوداد سوف أحدد مدى جاهزية الفريق، هناك لاعبين مؤثرين ولا أحد أن أقولهم بالاسم لأن النجم بالنسبة لي هو الفريق."

وردًا على سؤال حول وجود عروض من أندية أخرى وتأثير الأمر على مستواه: "من أين علمت بوجود عروض؟ أنا أتحدث فقط عن المباراة التي ألعبها، وحتى وإن أتت العروض أنا لا أتأثر بهذا الأمر وأركز فقط في العلم الذي أقوم به."

وعن سبب غياب أحمد فتحي، ووليد سليمان، فقد قال: "أحمد فتحي غائب عن المباراة لمنحه بعض الراحة، أما وليد سليمان فتعرض لإصابة خفيفة ولم يتمكن من المشاركة."