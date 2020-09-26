الشناوي يعادل الرقم القياسي لإكرامي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقَّق الحارس الدولي محمد الشناوي، نجم حراسة مرمى النادي الأهلي، إنجازا تاريخيا في الدوري المصري الممتاز بعد الحفاظ على نظافة شباكه في مواجهة طنطا بالأسبوع الـ30 للمسابقة على ملعب "الأهلي we السلام"، والتي انتهت بفوز فريقه (1-0)، السبت.

وباتت تلك المباراة رقم 23 التي يحافظ فيها محمد الشناوي على شباكه خالية من الأهداف في بطولة الدوري، ليعادل الرقم القياسي التاريخي في موسم واحد بالدوري، والمسجل باسم زميله السابق شريف إكرامي في موسم 2016/2017 مع الأهلي أيضا.

ولعب شريف إكرامي اثني عشر موسمًا بقميص الأهلي، بدأها صاعدًا بين عامي 2003 و2005 قبل العودة مجددًا عام 2010 ليُتوج بـ18 لقبًا في المواسم التسعة الأخيرة، إلا أنه انتقل إلى بيراميدز رسميا في ظل بقائه احتياطيًا لزميله محمد الشناوي مؤخرًا.

ونجح محمد الشناوي هذا الموسم 2019/2020 في الخروج بشباك نظيفة على مدار 23 مباراة من أصل 30 جولة خاضها الفريق، متفوقا على كافة حراس فرق الدوري هذا الموسم، مع العلم أن الزمالك لم يخض لقاء القمة الذي كان مقررا في فبراير الماضي، ليتم إعلان انسحابه.

ولم تهتز شباك صاحب الـ31 عاما سوى في ست مباريات، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف فقط ليصبح صاحب خط الدفاع الأقوى في البطولة المحلية، بواقع هدف أمام كل من أسوان ونادي مصر وبيراميدز وسموحة والإنتاج الحربي، وثلاثة من الزمالك.

وإذا نجح محمد الشناوي في الخروج بشباك نظيفة في مباراة واحدة على الأقل من أصل الأربع جولات المتبقية، سيتجاوز شريف إكرامي وينفرد بالرقم القياسي لأكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه في موسم واحد للدوري المصري الممتاز برصيد 24 مباراة.

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ويتبقى لبطل الدوري أربع مباريات أمام المقاولون العرب، إنبي، بيراميدز وطلائع الجيش، وهو ما يمنح الشناوي فرصة ذهبية لكتابة اسمه في تاريخ الكرة المصرية.

يُذكر أن الشناوي كان أحد المساهمين الرئيسيين في حسم الأهلي للقب الدوري مبكرًا للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه قبل نهاية الموسم بـ7 جولات كاملة، بفضل حفاظه على نظافة شباكه قبل أن يصبح ملك الـ"كلين شيت" في البطولة.

قائمة أكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكهم في موسم واحد بالدوري المصري:

محمد الشناوي (الأهلي)* - 23 كلين شيت في موسم 2019/2020.

شريف إكرامي (الأهلي) - 23 كلين شيت في موسم 2016/2017.

عصام الحضري (الأهلي) - 22 كلين شيت في موسم 2005/2006.

إكرامي الشحات (الأهلي) - 22 كلين شيت في موسم 1974/1975.

حسن علي (الترسانة) - 22 كلين شيت في موسم 1974/1975.