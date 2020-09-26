بالفيديو.. باتشيكو في طريقه إلى القاهرة لقيادة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الزمالك أن البرتغالي جايمي باتشيكو في طريقه إلى القاهرة لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لقيادة التعاون السعودي.
ونشرت الحسابات الرسمية للزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من قدوم باتشيكو إلى القاهرة وهو في الطائرة عبر الخطوط الهولندية.
ومن المقرر أن تصل طائرة باتشيكو إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء على الصالة رقم 2.
يُذكر أن الزمالك سيواجه الجونة غدا الأحد ببطولة الدوري المصري الممتاز.
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