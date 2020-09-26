رسائل نارية في مران الإسماعيلي من حسني عبد ربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
وجه حسني عبد ربه نجم نادي الإسماعيلي السابق، أكثر من رسالة للاعبي الفريق الأصفر بعد سلسلة نتائج الفريق السلبية في الفترة الأخيرة بمسابقة دوري we المصري.
حسني عبد ربه قال في تصريحات خلال تواجده في مران الفريق قبل مباراة طلائع الجيش المقبلة :"لا يوجد أحد لا يعرف قمية الإسماعيلي، عندي الثقة فيكم من الممكن أن الظروف لا تساعدكم ولا يوجد توفيق".
وأضاف :"اللاعبون القدماء بالإسماعيلي قاموا بعليهم بحضور المران والإدارة لها إيجابيات وسلبيات، لكن لابد من وجود 20 لاعبًا رجال في الملعب للخروج من الكبوة".
وواصل :"جميعكم لاعبين كبار ولابد الذهاب لمباراة لجيش لتحقيق الفوز فقط وإلا سننهزم، في مباراة الأهلي الشوط الأول كان بإمكانكم تحقيق الفوز".
وأنهى عبد ربه رسالته :"من يريد الرحيل الباب يفوت الجمل، عليكم أن تكون النوايا صافية من أجل الفوز، من يريد الفوز ليس باللعب بل بالنوايا".
ويتواجد الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، حيث يتواجد "الدراويش" في منطقة الخطر من خلال ابتعاده عن منطقة الهبوط بفارق نقطتين عن فريق وادي دجلة.
ويواجه الإسماعيلي منافسه طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ30 من مسابقة دوري we المصري، كما يمتلك الفريق الأصفر مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي.
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