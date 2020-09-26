السولية يقود الأهلي للفوز على طنطا بشق الأنفس في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا أمام نظيره طنطا، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 30 بدوري we المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب عمرو السولية.

وبتلك النتيجة، وصل فريق الأهلي إلى 79 نقطة بالمركز الأول، بعدما كان قد حسم اللقب في وقت سابق، بينما تجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

ودخل الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" - جونيور أجايي - أحمد الشيخ.

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خط الهجوم: مروان محسن.

بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة، كثف الأهلي جهده على طريقه تعتمد على الضغط المتقدم، بعدها أهدر أحمد الشيخ فرصة خطيرة، كما أضاع كهربا أيضًا فرصة أخرى بسبب الاستلام غير الجيد.

وجاءت الدقيقة 28 لتشهد أخطر فرص اللقاء لصالح الأهلي، فبعد عرضية من الجانب الأيسر وصلت على حدود منطقة جزاء طنطا راوع حمدي فتحي وسدد الكرة بقدمه اليسرى لكن الكرة علت عارضة الحارس.

وسجل محمود كهربا هدفا للأهلي في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفيديو ليقوم بإلغائه بداعي وجود لمسة يد ضد اللاعب.

ومع بداية الشوط الثاني قرر رينيه فايلر الدفع باللاعب مجدي افشة بدلا من جونيور اجايي.

وفي الدقيقة 56 أجرى مدرب الأهلي تبديل ثنائي بالدفع بكل من أليو ديانج وأليو بادجي بدلا من مروان محسن وحمدي فتحي، لتنشيط الشق الهجومي للفريق.

ودخل اللاعب حسين الشحات إلى المباراة في الدقيقة 67 بدلا من اللاعب أحمد الشيخ.

وترجم الأهلي سيطرته التي كانت طوال المبارلة لهدف في الدقيقة 80، حين ارسل علي معلول كرة عرضية لتصل الى افشة الذي كان بدوره تهيئة الكرة أمام عمرو السولية ليسدد الأخير معلنا عن الهدف الأول لفريقه.