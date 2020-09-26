شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لطلائع الجيش في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الأساسيين تدريبات استشفائية فى المغطس بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح، من أجل إزالة علامات الإرهاق للاعبين، بعد ملاقاة فريق بيراميدز بالجولة الماضية بمسابقة الدورى المحلى، وخاض باقى لاعبى الفريق تدريبات خططية أبرزها التسليم والتسلم والتحول السريع من الدفاع للهجوم إضافة لاستغلال التسديدات بعيدة المدى.

ويستعد الفريق للقاء طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل فى الجولة ثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات وسط تعليمات فنية مستمرة من الجهاز الفنى سعيا لإصلاح الأخطاء وتحفيزهم على التألق لنيل مقعد بالتشكيل الأساسى للفريق.

وسادت حالة من الغضب العارم بين جماهير الإسماعيلى بعد النتائج الأخيرة لفريق الكرة والتى دفعته للاقتراب من الهبوط للقسم الثانى، يعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلى على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948، بعدما تلقى الفريق الهزيمة الـ13 له على يد بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، وأصبح قريباً من الهبوط للقسم الثانى بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

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وخسر الإسماعيلى فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلى والاتحاد السكندرى بجانب المصرى وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبى.

الإسماعيلى تلقى أكبر عدد من الهزائم فى موسم واحد بالدورى برصيد 11 هزيمة، وجاءت فى 4 مواسم "1952-1953، و2005-2006، و2015-2016، و2018-2019"، بينما نجح الدراويش فى الخروج دون هزيمة موسم واحد فقط عام 2001-2002، حين فاز بلقب الدورى للمرة الثالثة والأخيرة فى مسيرته.

ويحتل الإسماعيلى حاليا المركز الثانى عشر فى الدوري، برصيد 31 نقطة، وحال إنهائه المسابقة فى هذا المركز فسيكون الترتيب الأسوأ للنادى منذ موسم 1957-1958، عندما هبط الفريق باحتلال المركز الخامس عشر.