شكرا لقرائتكم محمد يوسف: الأهلي افتقد اللمسة الأخيرة في الشوط الأول ضد طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن اللاعبين يفتقدون الى حسم اللمسة الأخيرة في الشوط الأول خاصة وأن هناك هجمات عديدة لاحت أمام اللاعبين لكنها لم تصل الى شباك فريق طنطا.

وقال محمد يوسف خلال الاستوديو التحليلي للمباراة المرتقبة بين طنطا ضد الأهلي إن غالبية الأهداف التي سجلها الأهلي في الدوري المصري الممتاز جاءت في الشوط الثاني وبالتالي ننتظر ان يكون هناك جدية أكبر في التعامل مع الهجمات من اللاعبين لحسم نتيجة المباراة.

Advertisements

أضاف ان الكرة التي تلقاها محمود كهربا من جملة فنية رائعة وعرضية جيدة من أحمد الشيخ لولا لمسة اليد لكانت هدف جميل للنادي الأهلي.

إنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وطنطا المقامة حالياً بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي ..جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط عن طريق كهربا وأجاي والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوي أكثر من مرة لكن دون جدوى ، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس.

واصل الأهلي الضغط على مرمى أبناء السيد البدوي محاولاً تسجيل هدف ولاحت أكثر من فرصة لأحمد الشيخ ومروان لكن التعامل معها لم يكن جيداً وسدد على معلول كرة قوية جاءت بجوار القائم ، كما تصدى الشناوي لتسديدة قوية من وليد عادل ، وأشهر أحمد حمدي بطاقة صفراء لعمرو السولية بسبب عرقلة وليد عادل.