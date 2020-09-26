شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة.. تعادل سلبي بعد 60 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم لكم الخليج 365 تغطية مباشرة لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وطنطا بالدوري المصري المقرر انطلاقها الثامن مساء على استاد السلام.

د60: مرور ساعة ولا زال التعادل السلبي مسيطر

د57: هجمات من لاعبي الأهلي من الجبهة اليمنى لكن دفاعات طنطا تستبسل

د54: سقوط إيهاب سمير لاعب طنطا وتوقف اللعب

د51: بطاقة صفراء على أيمن أشرف لاعب الأهلي

د49: ركنية للأهلي رأس مروان محسن الذي أرسلها إلى السولية على القائم البعيد، لكن أهدر الكرة من على خط المرمى

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول الأهلي 0 -- 0 طنطا

الحكم يلغي الهدف بداعي لمس كهربا للكرة بيده قبل تسجيلها



الحكم يذهب للفار للتأكد من صحة الهدف

د45+2: كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي

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د45: الحكم يشير الى 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

د44: تسديدة قوية من عبد الرحمن الدح من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى

د42: تسديدة قوية من كهربا من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى

د38: عرضية من هاني على رأس مروان محسن لكن بعيدة عن المرمى

د35: اصطدام بين مصطفى أمين لاعب طنطا وأحمد الشيخ لاعب الأهلي وسقوط اللاعبين أرضًا للإصابة

د31: راحة لالتقاط الأنفاس

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د28: عرضية معلول شتتها دفاع طنطا لتصل إلى حمدي فتحي الذي راوغ لاعب طنطا وسدد كرة بالقدم اليسرى بعيدة عن المرمى

د25: سقوط مروان محسن داخل منطقة الجزاء ومطالبات بركلة الجزاء، لترتد إلى علي معلول سددها قوية بعيدة عن المرمى.

د22: تسديدة قوية لطنطا تصدى لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

د17: ارتباك دفاعي من الأهلي والشناوي يحل الموقف

د15: تعادل سلبي بعد مرور 15 دقيقة

د12: طنطا يلجأ للتمرير القصير لارهاق لاعبي الأهلي

د10: هدوء وحذر من الفريقين دون محاولات خطرة

د7: إصابة أحمد فهمي لاعب طنطا وتوقف للعب

د3: رأسية قوية من كهربا تخطأ المرمى

انطلاق المباراة

ممر شرفي من لاعبي طنطا لبطل الدوري

تشكيل طنطا

محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي.

تشكيل الأهلي



حراسة المرمي: محمد الشناوي، وخط الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- رامي ربيعة- محمد هاني، وثنائي الوسط: حمدي فتحي- والسولية، وفي الهجوم: كهربا- اجايي- أحمد الشيخ- مروان محسن.

ويدخل فريق الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، اختباراً كروياً سهل من الناحية النظرية عندما يواجه فريق طنطا بإستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بإعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدوري قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفني للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبي الدكة والصاعدين كما حدث في لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحي في التشكيل الاساسي كما شهد ظهور الصاعد محمد فخري .

وحقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف فايلر المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمرفي 42 مباراة فاز في 32 لقاء وتعادل في 8 وخسر مباراتين و واحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى ، وسجل الفريق تحت قيادته 88 هدف