شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة ..نشاط من الاهلي يحثاً عن الهدف الأول امام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وطنطا المقامة حالياً بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط عن طريق كهربا وأجاي والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوي أكثر من مرة لكن دون جدوى ، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس.

واصل الأهلي الضغط على مرمى أبناء السيد البدوي محاولاً تسجيل هدف ولاحت أكثر من فرصة لأحمد الشيخ ومروان لكن التعامل معها لم يكن جيداً وسدد على معلول كرة قوية جاءت بجوار القائم ، كما تصدى الشناوي لتسديدة قوية من وليد عادل ، وأشهر أحمد حمدي بطاقة صفراء لعمرو السولية بسبب عرقلة وليد عادل.

قاد على معلول هجمة من ناحية الشمال ومرر كرة إلى حمدي فتحي الذى راوغ دفاع طنطا لكنه سدد أعلى القائم.

يخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي، محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، ،عمرو السولية ،حمدي فتحي، أحمد الشيخ ،جونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.

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فيما يخوض طنطا المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة بإعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدوري قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفني للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبي الدكة والصاعدين كما حدث في لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحي في التشكيل الاساسي كما شهد ظهور الصاعد محمد فخري .

ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في لقاء وحيد ، وسجل الأهلي 66 هدفاً وإستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا ، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز في مباراتين فقط وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.