أشرف صبحي: اللي مش شايف الدولة المصرية بشكلها مظبوط هو اللي يستاهل

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: اللي مش شايف الدولة المصرية بشكلها مظبوط هو اللي يستاهل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ان الدولة بدأت منذ عام 2014 في رؤية جديدة وهي إهتمام القيادة السياسية ببناء الشباب، ببرامج ممنهجة شاملة التدريب وتطوير القدرات حتى العمل، شاملة فرص العمل من خلال بنك التوظيف، والتدريب على ريادة الأعمال والتطوير وعمل شراكات مع مؤسسات مختلفة.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الشاب المصري منذ عام 2014 يشعر بمسؤوليته وأن كلمته لها دور لدى المجتمع، مما يؤدي إلى التناغم في المجتمع، ويتم العمل عليه بآليات مختلفة في قطاع الشباب.
وتابع: أن المجتمع المصري عانى من أيدلوجية معينة في فترة ما وهي 30 يونيو، والمجتمع يتحرك على بناء دولة حديثة مختلفة، معقبا: "اللي مش شايف الدولة المصرية بشكلها مظبوط هو اللي يستاهل".
وأشار إلى أن الدولة تبني بشكل مختلف، بالإضافة إلى دور الشباب المصري ووعيه ومعرفته بالتحديات الموجودة في الداخل والخارج، ومعرفته بالناس اللي عايزة ضرر للمجتمع، وشايف الدول المحيطة اللي نتمنى لاشقائنا أنها ترجع مرة أخرى، وأنها تعيش بشكل طبيعي، فبالتالي لا أعتقد أنه رهان مظبوط لأن الأسرة المصرية والشاب المصري بصفة خاصة حريص على بلده وقيادته السياسية.
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