شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف ينتقد تشكيل الأهلي أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد يوسف المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن رينيه فايلر سيسعى الى الاستفادة اليوم بشكل أكبر من العمق بواسطة محمود عبد المنعم كهربا،وقال محمد يوسف خلال الاستوديو التحليلي للمباراة المرتقبة بين طنطا ضد الأهلي إن الجبهة اليسرى للنادي الأهلي ستكون أضعف بتواجد كهربا أمام على معلول بينما ستكون اقوى حال لعب جونيور أجايي في مركز الجناح الأيسر لقدرته على الدخول لمنطقة الوسط وخلق مساحات لانطلاقات اللاعب التونسي من الخلف للأمام.

تابع محمد يوسف أن فايلر يقود المباراة بتشكيلة 4-2-3-1 وهي الطريقة التي خاض بها مباراة اف سي مصر والتي استطاع فيها الفريق الفوز بثلاثية نظيفة وأن المدرب السويسري يسعى الى تثبيت التشكيل على الطريقة الحالية خلال الفترة المقبلة قبل مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وشدد محمد يوسف على أن محمود كهربا ربما يلعب اليوم كمهاجم ثاني خلف مروان محسن خاصة وأن اللاعب يمتلك مقومات التسديد على المرمى وحاسة التهديف لديه قوية للغاية.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة طنطا التي ستقام في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز ، ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من :محمد الشناوي، محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، ،عمرو السولية ،حمدي فتحي، أحمد الشيخ ،جونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.

Advertisements

ويدخل الأهلي مباراة الليلة بإعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدوري قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفني للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبي الدكة والصاعدين كما حدث في لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحي في التشكيل الاساسي كما شهد ظهور الصاعد محمد فخري .

ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في لقاء وحيد ، وسجل الأهلي 66 هدفاً وإستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا ، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز في مباراتين فقط وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.