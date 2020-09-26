شكرا لقرائتكم خبر عن السقا: سياسة التدوير لا تناسب الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي السابق للنادي المصري، أن فايلر لم يدرس سياسة النادي الأهلي بشكل جيد، موضحا أن الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك لا تناسبها سياسة التدوير المبالغ فيه بالتشكيل لأن كلا منهما لديه شخصية وينافس بها على أكثر من جبهة"، وتابع في تصريحات للأستديو التحليلي لمباراة الأهلي وطنطا على أون تايم سبورتس: "الأهلي مر هذا الموسم بظروف قاسية جدا، لم نرى من قبل لاعبا يتدرب ويلعب مع الأهلي وهو موقع مع فريق آخر، لم نرى مدربا يطلب الرحيل من الأهلي، لذلك الأهلي هذا الموسم يواجه ظروف استثنائيَا".

واضاف السقا أن الأهلي نجح في التغلب على كل هذه الظروف وعبر عن شخصيته وفايلر يملك أدوات فنية مميزة، مثلا لاعب بحجم وليد سليمان يعتمد عليه فايلر كورقة رابحة وفي نفس الوقت حسم العديد من المباريات.

بينما أكد عماد متعب نجم الأهلي السابق، أن تغييرات فايلر في التشكيل من بعد التوقف بسبب كورونا عليها علامات استفهام قائلا: "فيه لاعيبة فايلر أصر عليها رغم تراجع مستواها".

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وتسأل متعب في تصريحات لأستديو التحليلي لى هامش مباراة الأهلي وطنطا على أون تايم سبورتس: "أنا نفسي أعرف فايلر بيفكر أزاى وبيحسبها على أي أساس؟!.. من بعد كروونا وبنشوف عشوائية وتغييرات مالهاش أى مبرر".

وتابع نجم الأهلي السابق: "فايلر بعد كورونا يختلف تماما عن فايلر ما قبل كورونا، الفكر تغير والأداء تراجع حتى لو كان ذلك لم يؤثر على النتائج، أنا لا أقصد أن المدرب يتعمد هذا، لكن لماذا الإصرار على مشاركة لاعبين في غير مراكزهم أو حتى لاعبين في مراكزهم رغم يقيني ويقين الجميع بتراجع مستواهم مثل جيرالدو".