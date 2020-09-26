شكرا لقرائتكم خبر عن متعب : تغييرات فايلر بعد "كورونا" عليها علامات استفهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب نجم الأهلي السابق، أن تغييرات فايلر في التشكيل من بعد التوقف بسبب كورونا عليها علامات استفهام قائلا: "فيه لاعيبة فايلر أصر عليها رغم تراجع مستواها"، وتساءل في تصريحات لأستديو التحليلي لى هامش مباراة الأهلي وطنطا على أون تايم سبورتس: "أنا نفسي أعرف فايلر بيفكر أزاى وبيحسبها على أي أساس؟!.. من بعد كروونا وبنشوف عشوائية وتغييرات مالهاش أى مبرر".

وتابع نجم الأهلي السابق: "فايلر بعد كورونا يختلف تماما عن فايلر ما قبل كورونا، الفكر تغير والأداء تراجع حتى لو كان ذلك لم يؤثر على النتائج، أنا لا أقصد أن المدرب يتعمد هذا، لكن لماذا الإصرار على مشاركة لاعبين في غير مراكزهم أو حتى لاعبين في مراكزهم رغم يقيني ويقين الجميع بتراجع مستواهم مثل جيرالدو".

بينما علق وليد صلاح الدين على مسيرة فايلر مع الأهلي، موضحا أن المدرب مر بـ 3 مراحل فارقة، وهي بطولة الدوري ومباراة السوبر والقمة مع الزمالك، وتابع وليد صلاح الدين في تصريحات للأستديو التحليلي قبل مباراة الأهلي وطنطا: "الكرة بها العديد من المتغيرات، الأهلي تأثر بغياب الشحات وبرحيل رمضان صبحي، خاصة الأخير لأنه كون جبهة قوية مع علي معلول قبل رحيله".

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وقال نجم الأهلي السابق أن فايلر أدار مسابقة الدوري بكفاءة كبيرة، ونجح في حسمها رغم تراجع الأداء في بعض المباريات وهو أمر وارد في كرة القدم، لكنه أخطأ في قيادته للفريق في القمة أمام الزمالك".

ويدخل فريق الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، اختباراً كروياً سهل من الناحية النظرية عندما يواجه فريق طنطا بإستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بإعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدوري قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفني للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبي الدكة والصاعدين كما حدث في لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحي في التشكيل الاساسي كما شهد ظهور الصاعد محمد فخري .