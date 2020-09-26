شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يصلون لملعب السلام قبل مباراة طنطا وكهربا وعلى معلول في المقدمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصور للاعبي القلعة الحمراء، لحظة وصولهم الى ملعب الأهلى بمدينة السلام، لمواجهة نادي طنطا، التي ستقام في الثامنة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز،وظهر لاعبو الأهلي وهم في كامل الاستعداد في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء عبر تويتر، وجاء في المقدمة اللاعب محمود كهربا والتونسي على معلول.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من :محمد الشناوي، محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، ،عمرو السولية ،حمدي فتحي، أحمد الشيخ ،جونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.

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ويدخل الأهلي مباراة الليلة بإعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدوري قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفني للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبي الدكة والصاعدين كما حدث في لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحي في التشكيل الاساسي كما شهد ظهور الصاعد محمد فخري .













ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في لقاء وحيد ، وسجل الأهلي 66 هدفاً وإستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا ، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز في مباراتين فقط وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.