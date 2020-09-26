شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يوضح حقيقة الصفحات المنسوبة اليه عبر منصات السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، على توضيح حقيقة الصفحات المنسوبة اليه عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وتناقلت الكثير من الشائعات الخاصة به.

ونشر سليمان منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك وانستجرام، موضحاً حقيقة القائمين على إدارة حسابه الشخصي، وكتب قائلاً "هذا الحساب الشخصي الوحيد لي الموجود على الفيس بوك ولا يوجد بيه اي أدمن من الآن وبالنسبة لي الصفحات الموثقة على social media المسؤولين عنها هم شادي بوب وسامح سعيد، وحسابي الشخصي هو Walid Soliman".

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وعلى جانب آخر، علق وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى على البيان الذى أصدره محمد يوسف عن توليه منصب المدير الفنى للفريق خلفاً للسويسرى رينية فايلر، الذى من المقرر إعلان رحيله بحد أقصى يوم الخميس المقبل، وقال سليمان "والله يا كابتن حضرتك تستاهل كل خير، وقدها وقدود ربنا يارب يوفقك وتستحقها عند جدارة وجدير بيها وزى ما عملتها فى 13 إن شاء الله قادر تعملها فى 20".