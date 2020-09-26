شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: مسيرة فايلر مع الأهلي 3 مراحل وأخطأ في إدارة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق وليد صلاح الدين على مسيرة فايلر مع الأهلي، موضحا أن المدرب مر بـ 3 مراحل فارقة، وهي بطولة الدوري ومباراة السوبر والقمة مع الزمالك، وتابع وليد صلاح الدين في تصريحات للأستديو التحليلي قبل مباراة الأهلي وطنطا: "الكرة بها العديد من المتغيرات، الأهلي تأثر بغياب الشحات وبرحيل رمضان صبحي، خاصة الأخير لأنه كون جبهة قوية مع علي معلول قبل رحيله".

وقال نجم الأهلي السابق أن فايلر أدار مسابقة الدوري بكفاءة كبيرة، ونجح في حسمها رغم تراجع الأداء في بعض المباريات وهو أمر وارد في كرة القدم، لكنه أخطأ في قيادته للفريق في القمة أمام الزمالك".

ويدخل فريق الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، اختباراً كروياً سهل من الناحية النظرية عندما يواجه فريق طنطا بإستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بإعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدوري قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفني للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبي الدكة والصاعدين كما حدث في لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحي في التشكيل الاساسي كما شهد ظهور الصاعد محمد فخري .

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وحقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف فايلر المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمرفي 42 مباراة فاز في 32 لقاء وتعادل في 8 وخسر مباراتين و واحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى ، وسجل الفريق تحت قيادته 88 هدف