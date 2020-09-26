الامارات | ركلات الترجيح تنهي مشوار شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح تنهي مشوار شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع شباب الأهلي مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما خسر أمام الأهلي السعودي بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، على استاد الجنوب في أولى مباريات دور الـ 16، إذ تأهل "الراقي" إلى ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة باختاكور الأوزبكي والاستقلال الإيراني الأربعاء المقبل.

تقدم شباب الأهلي في الشوط الأول بهدف عن طريق الأوزبكي عزيزغانيف، بينما تعادل السوري عمر السومة لمصلحة الأهلي السعودي، وفي ركلات الترجيح، أحرز لـ "فرسان دبي" كل من يوسف جابر وعزيز غانييف وسعيد أحمد، وأهدر كل من أحمد خليل وعبدالله النقبي، أما الأهلي السعودي أحرز كل من حسين عبدالغني ولوكاس ليما وعبدالرحمن غريب ومعتز هوساوي وأهدر عمر السومة.

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