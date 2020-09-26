شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للثقافة يناقش التعصب الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة التربية وعلم النفس ندوة «التعصب الرياضي.. أسبابه وسبل مواجهته»، وذلك في تمام الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الحالي؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك في الندوة؛ الدكتور معتز سيد عبدالله رئيس مجلس قسم علم النفس، بكلية الآداب- جامعة القاهرة، الدكتور عمرو أبوالمجد مدرب النادي الأهلى سابقا، الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، ويديرها الدكتور محمد نصر الدين رضوان أستاذ متفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة سوف يعقد مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان: «جمال عبدالناصر.. تحديات وانجازات»، والذي تنطلق فعالياته في تمام الحادية عشر صباح الاثنين الموافق 28 سبتمبر الحالي، ويقام المؤتمر في إطار الاحتفاء بذمري الزعيم جمال عبدالناصر وبمرور خمسين عام على رحيله، ويتضمن المؤتمر جلسة افتتاحية ثم ثلاث جلسات بحثية ويختتم بمائدة مستديرة، ويشارك به نخبة كبيرة من المؤرخين والإعلامين والسياسيين.