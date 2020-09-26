شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 0- 0 طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طنطا على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي الذي حسم لقب الدوري لصالحه المباراة وفي جعبته 76 نقطة، بينما يأتي طنطا في المركز الـ18 الأخير بـ18 نقطة.

أبرز تفاصيل اللقاء

الدقيقة 5.. كرة بالعرض من محمد هاني يقابلها كهربا برأسية تعلو مرمى طنطا

الدقيقة 8.. كرة بالعرض من علي معلول تصل إلى كهربا في مواجهة المرمى لكنه يفشل في السيطرة عليها

الدقيقة 9.. كرة بالعرض من أحمد الشيخ لم تجد المتابعة اللازمة لتمر الكرة خارج الملعب

الدقيقة 20.. ركلة حرة مباشرة لصالح طنطا يسدد منها أحمد فهمي كرة قوية لكن تصطدم في الحائط البشري

Advertisements

الدقيقة 25.. تسديدة من علي معلول تعلو بها الكرة مرمى طنطا