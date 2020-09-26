شكرا لقرائتكم خبر عن بروميتش يفاجئ تشيلسي بثلاثية في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تقدم فريق ويست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام تشيلسي، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين بالأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي.
سجل ثلاثية بروميتش كل من كالوم روبينسون «هدفين» في الدقيقتين 4 و25، وكايل بارنلي، في الدقيقة 28.
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