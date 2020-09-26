شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يصعد لربع نهائي أبطال آسيا بفوزه على أهلي دبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاز الأهلي السعودي على نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، بنتيجة 4/3 من نقطة الجزاء خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.
انتهى اللقاء في شوطيه الأول والثاني بهدف لكل فريق، ولجأ الفريقين للأشواط الإضافية والتى انتهت بنفس نتائج شوطي اللقاء الأصلي، ليحتكما الفريقين لضربات الجزاء، ويفوز الأهلي السعودي ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا.
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