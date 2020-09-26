شكرا لقرائتكم خبر عن أتلانتا يسحق تورينو في عقر داره برباعية في الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاز فريق أتلانتا الإيطالي على منافسه تورينو برباعية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على أرض ملعب أولمبيكو دي تورينو ضمن منافسات الجولة الثانية مع عمر الكالتشيو.
سجل أهداف فريق تورينو أندريا بيلوتي عند الدقيقتين 13 و43، بينما سجل أهداف أتلاتنا، كل من اليخاندرو جوميز، ولويس موريي، هانز هاتيبور، ريمو فريلير.
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