شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يضرب كريستال بالاس بثنائية في البريميرليح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاز فريق إيفرتون بهدفين مقابل هدف على منافسه كريستال بالاس خلال اللقاء الذي أقيم بينهما عصر اليوم على أرض ملعب سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
افتتح التسجيل دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة العاشرة من اللقاء معلنا تقدم فريق إيفرتون، وعند الدقيقة 26 سجل شيخو كوياتي هدف التعديل لفريق كريستال بالاس، ولكن ريشارليسون دي أندرادي سجل هدف الفوز قبل نهاية الشوط الأول من ضربة جزاء.
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