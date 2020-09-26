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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الآسيوي يرفض إحتجاج الهلال واتجاه نحو محكمة التحكيم الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي رفض الاعتراض المقدم من الهلال السعودي بعد اعتباره منسحباً من دوري ابطال آسيا وشطب جميع نتائجه.
واحتجت إدارة الهلال لدى الاتحاد الآسيوي على استبعاد الفريق من دوري أبطال آسيا بعد تقديمه لقائمة تضم 11 لاعباً خلال مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام شباب الأهلي الإماراتي.
ويتوقع أن ترفع إدارة الهلال إحتجاجها إلى محكمة التحكيم الدولية "كاس" بعد إستشارتها عدداً من المحامين الدوليين في المذكرة التي رفعتها إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي.
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