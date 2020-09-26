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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيد جلال: نحن جاهزون لمواجهة السد القطري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
كشف لاعب بيرسبوليس الإيراني سيد جلال عن جهوزية فريقه لمواجهة نظيره السد القطري، في إطار مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
وخلال تصريحات له، قال اللاعب: "مواجهة السد رغم صعوبتها إلا أنها تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، نتطلع لتقديم مستوى طيب والدفاع عن حظوظنا في التأهل للدور ربع النهائي".
وأضاف: "نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكنها لن تكون صعبة علينا فقط، بل ستكون صعبة على منافسنا أيضا، نمتلك لاعبين مميزين، ولدينا طموح في الاستمرار بالتقدم بالبطولة وعلينا أن نؤكد ذلك خلال هذه المواجهة".
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