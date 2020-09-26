شكرا لقرائتكم طنطا ضد الأهلي .. رضا عبد العال يهاجم الأحمر بماجد أونش والدح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رضا عبد العال المدير الفنى لفريق طنطا، عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة الأهلى المقرر لها الثامنة من مساء اليوم السبت، بإستاد الأهلى بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل طنطا للمباراة، كل من : محمد أشرف، محمد الشاذلى، سليمان عبد ربه، محمود مسعود، إيهاب سمير، وليد عادل، مصطفى أمين، عبد الرحمن الدح، أحمد فهمى، محمد ماجد أونش وهانى رشدي.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدورى قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفنى للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبى الدكة والصاعدين كما حدث فى لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحى فى التشكيل الاساسى كما شهد ظهور الصاعد محمد فخرى .

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ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز فى 24 مباراة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى لقاء وحيد، وسجل الأهلى 66 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.