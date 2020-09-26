شكرا لقرائتكم محمد يوسف: تواجد محمود كهربا أمام معلول يضعف الجبهة اليسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن رينيه فايلر سيسعى الى الاستفادة اليوم بشكل أكبر من العمق بواسطة محمود عبد المنعم كهربا.

وقال محمد يوسف خلال الاستوديو التحليلي للمباراة المرتقبة بين طنطا ضد الأهلي إن الجبهة اليسرى للنادي الأهلي ستكون أضعف بتواجد كهربا أمام على معلول بينما ستكون اقوى حال لعب جونيور أجايي في مركز الجناح الأيسر لقدرته على الدخول لمنطقة الوسط وخلق مساحات لانطلاقات اللاعب التونسي من الخلف للأمام.

تابع محمد يوسف أن فايلر يقود المباراة بتشكيلة 4-2-3-1 وهي الطريقة التي خاض بها مباراة اف سي مصر والتي استطاع فيها الفريق الفوز بثلاثية نظيفة وأن المدرب السويسري يسعى الى تثبيت التشكيل على الطريقة الحالية خلال الفترة المقبلة قبل مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

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وشدد محمد يوسف على أن محمود كهربا ربما يلعب اليوم كمهاجم ثاني خلف مروان محسن خاصة وأن اللاعب يمتلك مقومات التسديد على المرمى وحاسة التهديف لديه قوية للغاية.