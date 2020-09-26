شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة الأهلي وطنطا.. تعادل سلبي بعد 15 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم لكم الخليج 365 تغطية مباشرة لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وطنطا بالدوري المصري المقرر انطلاقها الثامن مساء على استاد السلام.

د15: تعادل سلبي بعد مرور 15 دقيقة

د12: طنطا يلجأ للتمرير القصير لارهاق لاعبي الأهلي

د10: هدوء وحذر من الفريقين دون محاولات خطرة

د7: إصابة أحمد فهمي لاعب طنطا وتوقف للعب

د3: رأسية قوية من كهربا تخطأ المرمى

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انطلاق المباراة

ممر شرفي من لاعبي طنطا لبطل الدوري

تشكيل طنطا

محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي.

تشكيل الأهلي



حراسة المرمي: محمد الشناوي، وخط الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- رامي ربيعة- محمد هاني، وثنائي الوسط: حمدي فتحي- والسولية، وفي الهجوم: كهربا- اجايي- أحمد الشيخ- مروان محسن.

ويدخل فريق الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، اختباراً كروياً سهل من الناحية النظرية عندما يواجه فريق طنطا بإستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بإعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدوري قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفني للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبي الدكة والصاعدين كما حدث في لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحي في التشكيل الاساسي كما شهد ظهور الصاعد محمد فخري .

وحقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف فايلر المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمرفي 42 مباراة فاز في 32 لقاء وتعادل في 8 وخسر مباراتين و واحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى ، وسجل الفريق تحت قيادته 88 هدف