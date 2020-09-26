شكرا لقرائتكم محمد صلاح: الزمالك الأقرب للتتويج بإفريقيا ةباتشيكو لا يحتاج وقتا للتأقلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صلاح المدير الفنى الأسبق للزمالك، أن البرتغالى باتشيكو المدير الفنى الجديد للفريق لا يحتاج وقت كثير للتأقلم مع الزمالك وسيعمل على تكوين الفريق الذى سيلعب فى دورى أبطال إفريقيا وكثرة الاصابات تسببت فى خلل فنى للفريق خلال الفترة الماضية .

وأضاف فى تصريحات على قناة الزمالك، نادى الزمالك الأقرب للتتويج ببطولة دورى ابطال افريقيا وتعتبر مسألة حياة أو موت وعلى باتشيكو أن يملك الرغبة الكافية للتويج أفريقيا، والحصول على الكأس خلال شهر بالنسبة له بدلا من أن ينتظر موسم وشهرين مدة تعاقده.

وأكد صلاح أن أحمد سيد زيزو وطارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود الونش وعبد الشافى وبن شرقى سيكونون من أبرز اللاعبين الذين سينالون إعجاب باتشيكو وطمأن مصطفى فتحى بمشاركته.

وتابع: طارق حامد سيكون الأسعد بعودة باتشيكو وبن شرقى سيكون الأفضل، مضيفا أتمنى الاستعانة بالناشئسن وأشك فى أن باتشيكو سيلعب هجوميا مثل كارتيرون.

وأكمل باتشيكو يحب طريقة لعب مصطفى محمد، ولا أعتقد أن باتشيكو سيغير كثيرا فى الطريقة وسيلعب بنفس الخطة 4-3-2-1

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وأضاف فى تصريحات على قناة الزمالك، هروب باتشيكو من الزمالك وارد بسبب الأموال والإغراءات ولكنه لديه شخصية كبيرة ولديه جهازه فنى مخلص وكنت اتمنى أن يأتى بجهازه القديم وبيدرو سيكون ضمن الجهاز محلل للأداء، ويحب مشاركة اللاعبين فى المران ويتعامل نفسيا جيدا مع اللاعبين ويصر على اشراك من يتدرب بشكل جيد

وواصل صلاح حديثه قائلا: باتشيكو درب من قبل مع جنش وأبو جبل وطارق حامد وحازم إمام ومحمد عبد االشافى، بالإضافة إلى أن مؤمن زكريا كان لاعبه المفضل، ولكن يعيبه أنه يحب اللعب بشكل دفاعى ولا يفضل اللاعب المهارى، كما أنه يفضل الدفاع بعد الهدف الأول والثانى ويحرص دائما على عدم تلقى مرماه أى هدف.

وتابع مدرب الزمالك الأسبق باتشيكو يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين نفسيا، وهو مدرب لديه مروانة ولكن أيضا عنده التزام، ولاعيبة الزمالك المهاريين حاليا يلعبون بشكل إيجابى.

وزاد كنت اتوقع عدم مجئ فيريرا بنسبة 90% ولكن المنافسة انحصرت بين جروس وكالديرون وباتشيكو ولكنه الابعد هو من تولى قيادة الزمالك، مضيفا من مميزات البرتغالى أن محاضرة باتشيكو لا تتعدى 5 دقائق وهى من اهم مميزاته