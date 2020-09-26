وليد صلاح الدين: الأهلي تأثر برحيل رمضان صبحى

جدة - عمرو شويل علق وليد صلاح الدين على مسيرة فايلر مع الأهلي، موضحا أن المدرب مر بـ3 مراحل فارقة، وهى بطولة الدورى ومباراة السوبر والقمة مع الزمالك.

وتابع وليد صلاح الدين فى تصريحات للاستديو التحليلى قبل مباراة الأهلى وطنطا: "الكرة بها العديد من المتغيرات، الأهلى تأثر بغياب الشحات وبرحيل رمضان صبحي، خاصة الأخير لأنه كون جبهة قوية مع على معلول قبل رحيله".

وقال نجم الأهلى السابق إن فايلر أدار مسابقة الدورى بكفاءة كبيرة، ونجح فى حسمها رغم تراجع الأداء فى بعض المباريات، وهو أمر وارد فى كرة القدم، لكنه أخطأ فى قيادته للفريق فى القمة أمام الزمالك".

Advertisements

ويدخل فريق الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم السبت، اختباراً كروياً سهل من الناحية النظرية عندما يواجه فريق طنطا بإستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدورى قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفنى للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبى الدكة والصاعدين كما حدث فى لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحى فى التشكيل الأساسى كما شهد ظهور الصاعد محمد فخرى.

وحقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف فايلر المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمرفى 42 مباراة فاز فى 32 لقاء وتعادل فى 8 وخسر مباراتين وواحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى، وسجل الفريق تحت قيادته 88 هدفا.