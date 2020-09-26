عبد الظاهر السقا: فايلر لم يدرس سياسة النادي الأهلي بشكل جيد

جدة - عمرو شويل كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى السابق للنادى المصري، أن فايلر لم يدرس سياسة النادى الأهلى بشكل جيد، موضحا أن الفرق الكبيرة مثل الأهلى والزمالك لا تناسبها سياسة التدوير المبالغ فيه بالتشكيل، لأن كلا منهما لديه شخصية وينافس بها على أكثر من جبهة".

وتابع السقا فى تصريحات للأستديو التحليلى لمباراة الأهلى وطنطا على أون تايم سبورتس: "الأهلى مر هذا الموسم بظروف قاسية جدا، لم نر من قبل لاعبا يتدرب ويلعب مع الأهلى وهو موقع مع فريق آخر، لم نر مدربا يطلب الرحيل من الأهلي، لذلك الأهلى هذا الموسم يواجه ظروف استثنائيَا".

واضاف السقا أن الأهلى نجح فى التغلب على كل هذه الظروف وعبر عن شخصيته وفايلر يملك أدوات فنية مميزة، مثلا لاعب بحجم وليد سليمان يلعبه فايلر كورقة رابحة وفى نفس الوقت حسم العديد من المباريات.

ويدخل فريق الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم السبت، اختباراً كروياً سهل من الناحية النظرية عندما يواجه فريق طنطا بإستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدورى قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفنى للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبى الدكة والصاعدين كما حدث فى لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحى فى التشكيل الاساسى كما شهد ظهور الصاعد محمد فخرى .

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وحقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف فايلر المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمرفى 42 مباراة فاز فى 32 لقاء وتعادل فى 8 وخسر مباراتين وواحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى، وسجل الفريق تحت قيادته 88 هدف