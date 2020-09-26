شكرا لقرائتكم محمد صلاح: باتشيكو مدرب تجارى وفايلر هيهرب زى كل الناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد صلاح المدير الفنى الاسبق للزمالك، أن البرتغالى باتشيكو المدير الفنى الجديد للفريق تجارى يهتم بالنتيجة والفوز على حساب الاداء، ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين نفسيا، وعادى لما يهرب مدرب الأهلى وكل الناس بتهرب فى العالم.

وأضاف فى تصريحات على قناة الزمالك، هروب باتشيكو من الزمالك وارد بسبب الأموال والإغراءات ولكنه لديه شخصية كبيرة ولديه جهازه فنى مخلص وكنت اتمنى أن يأتى بجهازه القديم وبيدرو سيكون ضمن الجهاز محلل للأداء، ويحب مشاركة اللاعبين فى المران ويتعامل نفسيا جيدا مع اللاعبين ويصر على اشراك من يتدرب بشكل جيد

وواصل صلاح حديثه قائلا: باتشيكو درب من قبل مع جنش وأبو جبل وطارق حامد وحازم إمام ومحمد عبد االشافى، بالإضافة إلى أن مؤمن زكريا كان لاعبه المفضل، ولكن يعيبه أنه يحب اللعب بشكل دفاعى ولا يفضل اللاعب المهارى، كما أنه يفضل الدفاع بعد الهدف الأول والثانى ويحرص دائما على عدم تلقى مرماه أى هدف.

وتابع مدرب الزمالك الأسبق باتشيكو يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين نفسيا، وهو مدرب لديه مروانة ولكن أيضا عنده التزام، ولاعيبة الزمالك المهاريين حاليا يلعبون بشكل إيجابى.

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وزاد كنت اتوقع عدم مجئ فيريرا بنسبة 90% ولكن المنافسة انحصرت بين جروس وكالديرون وباتشيكو ولكنه الابعد هو من تولى قيادة الزمالك، مضيفا من مميزات البرتغالى أن محاضرة باتشيكو لا تتعدى 5 دقائق وهى من اهم مميزاته

واستكمل مدحت عبد الهادى سيكون اضافة للجهاز الفنى الجديد لانه ابن النادى والمنتخب ولديه صفات ارادية كمدافع ولديه ملكة الغيرة على الناد مثل سامى الشيشنى وهى ميزة هامة يضيف التركيز ولا بد من حصوله على فرصة وكل اولاد النادى خدوا فرصه والله لو لا مرتضى منصور ما كنا هناخد فرصة وجميعهم نجح ومرتضى منصور نمرة 1 فى منحى الفرلصة ورجعنى من على الطائرة وعنده ثقة فيا من 2006، وفزت 7 مباريات واتعادلت مع الاهلى