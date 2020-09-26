شكرا لقرائتكم مشاهد من وصول الأهلى إلى ملعب السلام استعدادا لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت منذ قليل حافة الاهلي ا ملعب السلام لخوض مباراة طنطا في الثامنة من مساء اليوم السبت، بإستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز ، وفور وصول الفريقين الملعب حرص الجهاز الفني للأهلي ونظيره في ظنطا على تفقّد ملعب المبارة التى يخوضها الاهلي باعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدوري قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفني للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبي الدكة والصاعدين كما حدث في لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحي في التشكيل الاساسي كما شهد ظهور الصاعد محمد فخري .

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ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في لقاء وحيد ، وسجل الأهلي 66 هدفاً وإستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا ، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز في مباراتين فقط وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.