شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: الأهلي بدأ يفكر بشكل جاد في مواجهة الوداد المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى عادل مصطفى نجم القلعة الحمراء السابق على التشكيلة التي يخوض بها المدير الفني السويسري رينيه فايلر المباراة المرتقبة بين طنطا ضد الأهلي في الدوري المصري الممتاز مشدداً على تفكيره اليوم في مباراتي الوداد المغربي.

وقال رينيه فايلر إن النادي الأهلي بتشكيلة اليوم ربما يكون التفكير الأكبر في مواجهة الوداد المغربي خاصة وأن الفريق حسم بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي وأمامه مواجهة مرتقبة أمام الترسانة في كأس مصر.

أضاف اللاعب السابق الشهير ان هناك عناصر في المباراة الماضية أثبتت جاهزيتها على رأسهم محمود وحيد الذي وضح ارتفاع لياقته البدنية بشكل كبير ما جعله يقنع الجميع بقدرته حال إصابة معلول في أي وقت أنه لا توجد مشكلات في الجبهة.

وحرص الجهاز الفنى للأهلى ونظيره فى ظنطا على تفقّد ملعب المباراة التى يخوضها الأهلى بأعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدورى قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفنى للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبى الدكة والصاعدين كما حدث فى لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحى فى التشكيل الاساسى كما شهد ظهور الصاعد محمد فخرى .

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ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز فى 24 مباراة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى لقاء وحيد، وسجل الأهلى 66 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.