متعب: نفسى أفهم فايلر بيفكر إزاى وبيحسبها على أى أساس

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، أن تغييرات فايلر فى التشكيل من بعد التوقف بسبب كورونا عليها علامات استفهام قائلا: "فيه لاعيبة فايلر أصر عليها رغم تراجع مستواها".

وتسأل متعب فى تصريحات لأستديو التحليلى لى هامش مباراة الأهلى وطنطا على أون تايم سبورتس: "أنا نفسى أعرف فايلر بيفكر إزاى وبيحسبها على أى أساس؟!.. من بعد كورونا وبنشوف عشوائية وتغييرات مالهاش أى مبرر".

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وتابع نجم الأهلى السابق: "فايلر بعد كورونا يختلف تماما عن فايلر ما قبل كورونا، الفكر تغير والأداء تراجع حتى لو كان ذلك لم يؤثر على النتائج، أنا لا أقصد أن المدرب يتعمد هذا، لكن لماذا الإصرار على مشاركة لاعبين فى غير مراكزهم أو حتى لاعبين فى مراكزهم رغم يقينى ويقين الجميع بتراجع مستواهم مثل جيرالدو".

ويدخل فريق الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم السبت، اختباراً كروياً سهل من الناحية النظرية عندما يواجه فريق طنطا بإستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدورى قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفنى للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبى الدكة والصاعدين كما حدث فى لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحى فى التشكيل الاساسى كما شهد ظهور الصاعد محمد فخرى .