شكرا لقرائتكم الأهلى ضد طتطا.. فايلر يبحث عن حسن الختام مع الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث السويسرى رينية فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى عن حسن الختام مع القلعة الحمراء، قبل الإعلان الرسمى عن رحيله خلال الأيام المقبلة، حيث حددت إدارة النادي الأهلي الخميس القادم موعداً نهائياً لإعلان فسخ التعاقد مع رينيه فايلر، جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني، والذى من المقرر أن يخوض مواجهتى، طنطا فى الجولة 30 بالدورى ومباراة الترسانة فى دور الـ 16 بكأس مصر.

السويسرى يبحث عن إنهاء مسيرته مع الأحمر على نحو إيجابى من خلال تحقيق الفوز بالجولة 30 وكذلك الفوز على الترسانة حتى يضاف إلى انجازاته مع الأهلى أنه قاد الفريق إلى ربع نهائى الكأس، إضافة إلى بطولتى الدورى وكأس السوبر السابقتين اللتان حصدهما الأهلى مع فايلر.

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كما يخطط السويسرى إلى منح الفرصة لعدد من الناشئين وهو ما بدأ بالفعل خلال مباراة الأهلى ونادى مصر التى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، عندما منح فايلر الفرصة لمحمد فخرى ناشئ فريق 99 ليشارك لأول مرة بشكل رسمى منذ تصعيده إلى الفريق الأول.

من ناحية أخرى قد يمنح فايلر الضوء الأخضر لصالح جمعة صانع ألعاب الفريق باللعب خلال المباراتين المقبلتين لإنهاء الأزمات والخلافات العالقة، بعدما تم استبعاد صالح طوال أحداث الموسم الجارى بداعى عدم الالتزام.

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمرفي 42 مباراة فاز في 32 لقاء وتعادل في 8 وخسر مباراتين و واحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى ، وسجل الفريق تحت قيادته 88 هدف .