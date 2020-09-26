شكرا لقرائتكم طنطا ضد الأهلي .. وصول حافلة الفريقين لاستاد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت منذ قليل حافلتا الأهلى وطنطا ملعب السلام لخوض مباراة الفريقين فى الثامنة من مساء اليوم السبت، بإستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.

وحرص الجهاز الفنى للأهلى ونظيره فى ظنطا على تفقّد ملعب المباراة التى يخوضها الأهلى بأعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدورى قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفنى للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبى الدكة والصاعدين كما حدث فى لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحى فى التشكيل الاساسى كما شهد ظهور الصاعد محمد فخرى .

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز فى 24 مباراة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى لقاء وحيد، وسجل الأهلى 66 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.