فالنسيا يتعادل مع هويسكا بهدف لمثله

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت فالنسيا وضيفه هويكسا يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل ألافيس مع خيتافي سلبيا.
وتقدم فالنسيا بهدف دانييل فاس في الدقيقة 38 وتعادل هويسكا عن طريق ديميتريوس سيوفاس في الدقيقة 63، ليرفع فالنسيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، مؤقتا، كما رفع هويسكا رصيده إلى نقطتين في المركز العاشر.
وكان فالنسيا فاز بمباراته الأولى على ليفانتي 4 -2 وخسر في مباراته الثانية أمام سلتا فيغو 1 -2، بينما تعادل هويسكا مع فياريال 1-1 في المباراة الأولى وخسر في مباراته الثانية أمام قادش صفر - 2.
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