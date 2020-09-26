الإمارات تشرك لاعب إسرائيلي في الدوري الإماراتي لكرة القدم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

بعد أن كانت المنتخبات العربية لكرة القدم ترفض مجرد الحديث عن خوض المباريات مع الفرق الاسرائيلية وكذا انسحاب اللاعبين في بقية اللالعاب الرياضية من خوض اي منافسة مع نظرائهم الاسرائيليين، شرعت الامارات في كسر العزلة المفروضة على الكيان الصهيوني.

وكشفت تقارير صحفية إماراتية أنّ الإسرائيلي، ضياء سبع مهاجم جوانزو الصيني، يقترب من أنّ يكون أول “لاعب إسرائيلي” يلعب في الدوري الإماراتي.

وأفادت الصحيفة الإماراتية نقلا عن مصادر مطلعة أن “المفاوضات بين النصر وضياء سبع بلغت مراحلها الأخيرة”.

وأوضحت أنه تم الاتفاق حول الراتب السنوي والشرط الجزائي الذي سيدفعه النصر لنادي غوانزو الصيني مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي.

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ومن المنتظر حسب الصحيفة أن يصل اللاعب إلى دبي خلال اليومين المقبلين للتوقيع رسميا على انضمامه إلى النصر لمدة 3 سنوات.

ويلعب سبع (27 عاما) لنادي غوانزو الصيني، وسبق له اللعب لأندية إسرائيلية ثل ماكابي تل أبيب وأبويل بئر السبع، كما شارك في 10 مباريات مع منتخب الكيان الإسرائيلي.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، توصل أبوظبي و(تل أبيب)، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

كما أعلن الرئيس الأمريكي، يوم 11 سبتمبر /أيلول الجاري، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والبحرين.

وقوبل الاتفاقان برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية؛ الذين اكدوا انه خيانة من الإمارات والبحرين لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.