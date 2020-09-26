شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وأجاي ومروان في تشكيل الأهلي الأساسي أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة طنطا التي ستقام في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز ، ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من :محمد الشناوي، محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، ،عمرو السولية ،حمدي فتحي، أحمد الشيخ ،جونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة بإعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدوري قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفني للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبي الدكة والصاعدين كما حدث في لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحي في التشكيل الاساسي كما شهد ظهور الصاعد محمد فخري .

ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في لقاء وحيد ، وسجل الأهلي 66 هدفاً وإستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا ، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز في مباراتين فقط وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.