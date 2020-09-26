شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف ينفرد بصدارة الأولى وسيراميكا يحافظ على قمة الثانية بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الجولة التاسعة عشر بدورى القسم الثانى والتي أقيمت ظهر اليوم في المجموعتين الأولى التي تضم أندية الصعيد والثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة عن انفراد بنى سويف بالمركز الأولى في الأولى بعد فوزه الصعب خارج ملعبه على الفيوم بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 41 نقطة وبفارق نقطتين عن البنك الأهلى صاحب المركز الثانى الذى وقع في فخ التعادل الإيجابى بهدف لمثله على ملعبه أمام سوهاج ، في الوقت الذى حافظ فيه سيراميكا كليوباترا على صدارة المجموعة الثانية برصيد 36 نقطة بعد تعادله خارج ملعبه مع منتخب السويس سلبيا، بينما عاد الداخلية للمركز الثانى بعد فوزه الصعب على النجوم بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 34 نقطة ، وجاءت باقى النتائج على النحو التالى :- المجموعة الأولى الإعلاميين – الألومنيوم 1 – 3 ديروط – بترول أسيوط 0 – 0 الفيوم – بنى سويف 0 – 1 تليفونات بنى سويف – المنيا 1 – 3 البنك الأهلى – سوهاج 1 – 1 طهطا – شبان قنا 1 – 1 Advertisements المجموعة الثانية الترسانة – الزرقا 1 – 1 القناة – النصر 0 – 0 السويس – سيراميكا كليوباترا 0 – 0 النجوم – الداخلية 1 – 2 المريخ – جمهورية شبين 1 – 0 كوكاكولا – بتروجت 1 – 1

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنى سويف ينفرد بصدارة الأولى وسيراميكا يحافظ على قمة الثانية بدورى القسم الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.