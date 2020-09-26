شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون والمشرف على الكرة يحضران المران لتحفيز اللاعبين قبل لقاء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة، على حضور مران الفريق الأول الذى أقيم مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، لدعم وتحفز اللاعبين وعماد النحاس مدرب الفريق، بعد الخسارة الأخيرة التى تلقاها المقاولون فى الجولة الماضية أمام مصر المقاصة بهدف نظيف، وعقد الثنائى جلسة مع عماد النحاس لتأكيد على دعم الفريق وتوفير كل ما يحتاج إليه فى الفترة المقبلة للعودة إلى النتائج الإيجابية.



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المقاولون (2)

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وأغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، صفحة مباراة مصر المقاصة بالجولة 28 فى مسابقة الدورى العام، استعداداً للمباراة المرتبقة أمام نادى مصر، والتى تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل بمنافسات الدولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الزحف نحو توسيع الفارق مع منافسيه وحسم التواجد فى المربع الذهبى مبكراً.

وكان المهندس محمد عادل فتحى قد وقرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأكد فتحي أن إيقاف المستحقات حتى نهاية الموسم وتحديد موقف الفريق في جدول الدوري وذلك من منطلق مبدأ الثواب والعقاب في ظل التزام النادي الدائم بصرف كافة المستحقات في توقيتها.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 29 جولة، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 8 مباريات، واستقبلت شباك المقاولون 27 هدفاً فيما سجل اللاعبون 35 هدفاً آخر.