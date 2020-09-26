مباشر.. الأهلي 0 - 0 طنطا.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي أمام طنطا،في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 30 بدوريwe المصري.

ويمتلك الأهلي 76 نقطة في صدارة جدول الترتيب وحسم اللقب لصالحه، ولن يكون بحاجة إلى مزيد من النقاط، حيث يستغل المباريات الأخيرة من المسابقة من أجل الاستعداد لدوري أبطال إفريقيا.

وفي الجانب الأخر، طنطا بحاجة إلى الفوز لتكون قشة الأمل في البقاء بالدوري، حيث يفصله 12 نقطة عن أول مراكز البقاء الذي يحتله المصري البورسعيدي.

ودخل الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" - جونيور أجايي - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن.

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