مفاجآت فايلر في تشكيل الأهلي أمام طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة طنطا في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم ضمن حسابات الأسبوع الـ30 من مسابقة دوري We المصري.

ويشهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات من خلال عودة التونسي علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من محمود وحيد، في المقابل يتواجد أيمن أشرف في الجانب الدفاعي بدلاً من ياسر إبراهيم.

وفي وسط الملعب، سيتواجد حمدي فتحي بجوار عمرو السولية بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام نادي مصر والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر (3-0).

الجانب الهجومي سيشهد ظهور الثلاثي محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجايي وأحمد الشيخ على أن يقود الهجوم مروان محسن.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بطريقة مكونة من (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" - جونيور أجايي - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: ياسر إبراهيم - حسين الشحات - أليو ديانج - أليو بادجي - محمد مجدي "أفشة" - محمود وحيد - عربي بدر- محمد فخري - مصطفى شوبير.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 76 نقطة، في المقابل يتواجد طنطا في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم الدوري لصالحه قبل نهاية المنافسات بست جولات ليتوج باللقب للموسم الخامس تواليًا والـ42 في تاريخه.