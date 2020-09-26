رضا عبد العال يُعلن تشكيل طنطا لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وشهد التشكيل عودة هاني رشدي ومحمد ماجد أونش وعيدالرحمن الدح، وجاء تشكيل طنطا ضد الأهلي كالآتي:- في حراسة المرمي: محمد اشرف. Advertisements خط الدفاع: محمود مسعود، سليمان عبدربه، ايهاب سمير، محمد الشاذلي. خط الوسط: وليد عادل، مصطفي امين، عبدالرحمن الدح. خط الهجوم: احمد فهمي، هاني رشدي، محمد ماجد اونش. يذكر ان طنطا سيواجه الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ستاد الأهلي وي السلام، في تمام الثامنة مساءا.

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