محمد صلاح لمصراي: باتشيكو مدرب ذكي.. أتمنى أن ينجح مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال محمد صلاح، المدير الفني السابق للزمالك، إن جايمي موريرا باتشيكو المدرب الجديد للزمالك، يملك خبرات كبيرة، لافتا أنه يتمنى ان ينجح مع الزمالك بالرغم من غيابه عن التدريب خلال السنوات الأخيرة.

وقال صلاح في تصريحات لمصراوي:" باتشيكو كان معه فريق جيد في موسم ٢٠١٥ ، ولكن الآن الوضع تغير تماماً، وأصبح الزمالك يمتلك عناصر أفضل في جميع المراكز".

Advertisements

وأضاف:"اهم شيء بالنسبة لباتشيكو هو التدريب، ونصيحتي للاعبي الزمالك أن يبذلوا أكبر مجهود ممكن في المران، لأنه يشارك اللاعب الذي يتمرن بشكل قوي وجاد".

وأوضح، أن باتشيكو مدرب ذكي يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين على المستوى النفسي، مؤكدا أنه يعلم كيف يخرج أفضل ما عند كل لاعب.

وأتم تصريحاته:"باتشيكو لا يحب اللاعب المهاري الذي لا يدافع، يضعر بأنه يلعب ناقص العدد، اعتقد ان طارق حامد وحازم إمام هم أكثر اللاعبين سعادة بوجود باتشيكو ، ومن خلال طريقة لعبه بن شرقي وأحمد سيد زيزو سيكونوا أكثر اللاعبين تألقا.".