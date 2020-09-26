في الدرجة الثانية بمصر.. هدف خيالي للألومنيوم من منتصف الملعب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
سجل عبد المجيد ياسين لاعب فريق الأولومنيوم هدفًا رائعًا في شباك فريق الإعلاميين في اللقاء الذي يأتي ضمن حسابات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية المصري.
واستطاع ياسين أن يسجل هدفًا رائعًا من منتصف الملعب في الدقيقة 89 ليقود فريقه للحصول على نقاط المباراة الثلاث بعدما كانت تشير النتيجة إلى التعادل بهدف لكل جانب.
وحصل الألومنيوم على أول ثلاث نقاط منذ استنئاف الدوري من جديد حيث كان الفريق تعادل في الجولة الماضية أمام طهطا بهدفين لكل جانب.
ويحتل الألومنيوم المركز الثالث في جدول الدوري بالمجموعة الأولى برصيد 33 نقطة بفارق خمس نقاط عن كل من بني سويف والبنك الأهلي صاحب المركز الأول والثاني.
ويتصدر سيراميكا المجموعة الثانية برصيد 36 نقطة، في المقابل يتصدر الثنائي غزل المحلة وفاركو ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 35 نقطة.
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